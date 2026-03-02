Shanghai Shen Lian Biomedical A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Shen Lian Biomedical A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Shen Lian Biomedical A ein EPS von -0,080 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 50,6 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,050 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Shen Lian Biomedical A ein EPS von -0,110 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 288,27 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 302,42 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at