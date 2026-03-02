02.03.2026 06:31:29

Shanghai Shen Lian Biomedical A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Shen Lian Biomedical A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Shen Lian Biomedical A ein EPS von -0,080 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 50,6 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,050 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Shen Lian Biomedical A ein EPS von -0,110 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 288,27 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 302,42 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen