02.03.2026 06:31:29
Shanghai Shen Lian Biomedical A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai Shen Lian Biomedical A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Shen Lian Biomedical A ein EPS von -0,080 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 50,6 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,050 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Shen Lian Biomedical A ein EPS von -0,110 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 288,27 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 302,42 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
