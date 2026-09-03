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03.09.2026 06:31:29
Shanghai Shen Lian Biomedical A präsentierte Quartalsergebnisse
Shanghai Shen Lian Biomedical A hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,0 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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