Shanghai Shen Lian Biomedical A präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Shen Lian Biomedical A hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,0 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at