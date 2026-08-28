Shanghai Shenda hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Shenda lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Shenda 2,70 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,79 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at