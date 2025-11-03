Shanghai Shenda: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Shenda stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Shanghai Shenda hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 2,63 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Shenda 2,86 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at