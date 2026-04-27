Shanghai Shenhua A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Shenhua A präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Shenhua A ebenfalls 0,010 CNY je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 733,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 925,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at