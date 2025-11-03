Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Mit einem Umsatz von 60,0 Millionen USD, gegenüber 62,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,60 Prozent präsentiert.

