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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management 61,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 66,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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