Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,02 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 422,9 Millionen CNY, gegenüber 479,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,87 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at