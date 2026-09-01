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01.09.2026 06:31:29
Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 66,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 62,5 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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