Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management lud am 29.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,59 Prozent auf 425,2 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 480,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at