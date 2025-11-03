Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 429,1 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at