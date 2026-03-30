Shanghai Shimao hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Shimao hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,39 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,320 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Shimao 815,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 67,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,54 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Shanghai Shimao vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,710 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,87 Milliarden CNY – eine Minderung um 22,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,32 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at