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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Shine-Link International Logistics A präsentierte Quartalsergebnisse
Shanghai Shine-Link International Logistics A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Shine-Link International Logistics A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,090 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Shine-Link International Logistics A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 366,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 348,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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