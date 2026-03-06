Shanghai Shine-Link International Logistics A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Shine-Link International Logistics A gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,09 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Shine-Link International Logistics A 0,050 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 399,9 Millionen CNY – ein Plus von 62,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Shine-Link International Logistics A 246,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,340 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,360 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,54 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,52 Milliarden CNY umgesetzt.

