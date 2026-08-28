Shanghai SK Automation Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai SK Automation Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai SK Automation Technology A ein EPS von 0,750 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 856,9 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 752,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at