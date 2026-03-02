Shanghai SK Automation Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai SK Automation Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai SK Automation Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,06 Milliarden CNY im Vergleich zu 617,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,79 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,87 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,99 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,45 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,50 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 3,08 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at