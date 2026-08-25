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25.08.2026 06:31:29
Shanghai Smith Adhesive New Material A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shanghai Smith Adhesive New Material A hat am 22.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Shanghai Smith Adhesive New Material A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 583,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 506,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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