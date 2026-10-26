Shanghai Sunglow Packaging Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Sunglow Packaging Technology A hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Sunglow Packaging Technology A 300,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at