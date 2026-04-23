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23.04.2026 06:31:29
Shanghai Sunglow Packaging Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Sunglow Packaging Technology A veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Shanghai Sunglow Packaging Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 292,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,380 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shanghai Sunglow Packaging Technology A 0,220 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 882,54 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,03 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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