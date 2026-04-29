Shanghai Suochen Information Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Suochen Information Technology A hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,4 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 38,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at