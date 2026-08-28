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28.08.2026 06:31:29
Shanghai Suochen Information Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Suochen Information Technology A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,51 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,47 Prozent auf 33,3 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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