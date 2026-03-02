02.03.2026 06:31:29

Shanghai Supezet Engineering Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Supezet Engineering Technology A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Supezet Engineering Technology A ein EPS von 0,320 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,21 Prozent zurück. Hier wurden 617,6 Millionen CNY gegenüber 911,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,310 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shanghai Supezet Engineering Technology A 0,480 CNY je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,01 Prozent auf 2,18 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,480 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 3,00 Milliarden CNY gelegen.

