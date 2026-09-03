Shanghai Supezet Engineering Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Supezet Engineering Technology A stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 214,3 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 73,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Supezet Engineering Technology A 797,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at