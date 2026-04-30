Shanghai Tianyong Engineering A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Tianyong Engineering A hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,060 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 106,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 117,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at