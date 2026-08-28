Shanghai Tianyong Engineering A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Tianyong Engineering A äußerte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 166,3 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 152,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at