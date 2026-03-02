02.03.2026 06:31:29

Shanghai Titan Scientific A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Titan Scientific A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,15 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Titan Scientific A mit einem Umsatz von insgesamt 666,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 758,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 12,03 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 CNY. Im Vorjahr hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 12,55 Prozent auf 2,88 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,51 Milliarden CNY gelegen.

