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02.11.2026 06:31:29
Shanghai Tongji Science Technology Industrial gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai Tongji Science Technology Industrial äußerte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Tongji Science Technology Industrial 1,02 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 794,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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