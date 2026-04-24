Shanghai Tunnel Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Tunnel Engineering äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,31 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,420 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 23,53 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,88 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,660 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,900 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 57,83 Milliarden CNY – eine Minderung um 15,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 68,66 Milliarden CNY eingefahren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,810 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 57,93 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at