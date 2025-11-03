Shanghai Tunnel Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Tunnel Engineering stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,37 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,85 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at