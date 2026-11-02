Shanghai Tunnel Engineering stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Tunnel Engineering hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Shanghai Tunnel Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 10,83 Milliarden CNY, gegenüber 12,37 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,51 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at