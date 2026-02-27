Shanghai Turbo Enterprises vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Turbo Enterprises hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,03 SGD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Turbo Enterprises -0,010 SGD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 6,6 Millionen SGD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,4 Millionen SGD umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,010 SGD gegenüber -0,040 SGD im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 16,68 Millionen SGD gegenüber 15,62 Millionen SGD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at