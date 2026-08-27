Shanghai Unison Aluminium Products A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shanghai Unison Aluminium Products A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Shanghai Unison Aluminium Products A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,450 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Unison Aluminium Products A 1,23 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 953,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at