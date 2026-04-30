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30.04.2026 06:31:29
Shanghai United Imaging Healthcare A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shanghai United Imaging Healthcare A präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,49 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai United Imaging Healthcare A 0,450 CNY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai United Imaging Healthcare A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,91 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,487 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,91 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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