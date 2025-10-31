Shanghai United Imaging Healthcare A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai United Imaging Healthcare A äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 75,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,84 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,62 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,149 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,84 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at