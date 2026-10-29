Shanghai United Imaging Healthcare A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai United Imaging Healthcare A hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,84 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,53 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,313 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3,46 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at