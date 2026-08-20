Shanghai United Imaging Healthcare A präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai United Imaging Healthcare A ließ sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai United Imaging Healthcare A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,770 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai United Imaging Healthcare A 4,14 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,600 CNY sowie einem Umsatz von 4,15 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at