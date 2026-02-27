27.02.2026 06:31:29

Shanghai United Imaging Healthcare A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai United Imaging Healthcare A hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,720 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,96 Milliarden CNY – ein Plus von 48,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai United Imaging Healthcare A 3,35 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,961 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 4,50 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,29 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai United Imaging Healthcare A einen Gewinn von 1,54 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,82 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10,27 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,30 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 12,82 Milliarden CNY gelegen.

