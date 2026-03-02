02.03.2026 06:31:29

Shanghai V-Test Semiconductor Tech A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai V-Test Semiconductor Tech A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,450 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shanghai V-Test Semiconductor Tech A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 492,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 336,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,02 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,870 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,08 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,88 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,56 Milliarden CNY erwartet.

