Shanghai V-Test Semiconductor Tech A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai V-Test Semiconductor Tech A hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,68 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai V-Test Semiconductor Tech A 0,350 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 448,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 309,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at