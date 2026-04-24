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24.04.2026 06:31:29
Shanghai Vohringer Wood Product A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shanghai Vohringer Wood Product A hat am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,040 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,26 Prozent auf 28,4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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