02.03.2026 06:31:29

Shanghai W-Ibeda High TechGroup A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai W-Ibeda High TechGroup A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,33 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai W-Ibeda High TechGroup A -0,200 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai W-Ibeda High TechGroup A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 130,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 126,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,680 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shanghai W-Ibeda High TechGroup A ein Ergebnis je Aktie von -0,550 CNY vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shanghai W-Ibeda High TechGroup A 516,56 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 422,37 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen