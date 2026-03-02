Shanghai W-Ibeda High TechGroup A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai W-Ibeda High TechGroup A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,33 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai W-Ibeda High TechGroup A -0,200 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai W-Ibeda High TechGroup A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 130,1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 126,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,680 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shanghai W-Ibeda High TechGroup A ein Ergebnis je Aktie von -0,550 CNY vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shanghai W-Ibeda High TechGroup A 516,56 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 422,37 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at