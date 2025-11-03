Shanghai W-Ibeda High TechGroup A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai W-Ibeda High TechGroup A hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,29 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,23 Prozent auf 121,3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 121,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at