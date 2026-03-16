Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo äußerte sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,450 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,44 Prozent auf 1,56 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo 2,15 Milliarden CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,690 CNY. Im Vorjahr hatte Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo 0,840 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 7,22 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 5,97 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at