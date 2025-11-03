Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,05 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo einen Gewinn von 0,260 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,55 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,37 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at