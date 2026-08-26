Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo mit einem Umsatz von insgesamt 285,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 212,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 34,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at