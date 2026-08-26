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26.08.2026 06:31:28
Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,28 Prozent auf 1,94 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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