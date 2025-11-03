Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo gab am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 217,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 34,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 330,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at