Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo ließ sich am 13.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 26,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 220,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 299,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone DevelopmentCo im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 17,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 830,45 Millionen USD im Vergleich zu 1,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at