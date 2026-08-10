Shanghai Wanye Enterprise präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Wanye Enterprise gab am 08.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,25 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Wanye Enterprise einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Wanye Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 611,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 498,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at