Shanghai Wanye Enterprise präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Wanye Enterprise hat am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,150 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 783,2 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 194,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Wanye Enterprise einen Umsatz von 266,1 Millionen CNY eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,140 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shanghai Wanye Enterprise ein Ergebnis je Aktie von 0,120 CNY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,85 Milliarden CNY – ein Plus von 234,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shanghai Wanye Enterprise 553,10 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at